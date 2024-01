Festiwal 26. Orłów

Podczas trwającego prawie miesiąc wydarzenia prezentującego filmy kandydujące do 26. Polskich Nagród Filmowych Orły gośćmi warszawskiego kina Iluzjon będą największe gwiazdy polskiego kina, m.in.: Maja Ostaszewska i Tomasz Włosok ("Zielona granica"), Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz ("Lęk"), Eryk Kulm junior ("Filip") Tomasz Schuchardt ("Doppelgänger. Sobowtór"), Lena Góra ("Imago"), Eryk Lubos ("Tata"), Kinga Dębska ("Święto ognia"), Andrzej Jakimowski ("Uśmiech losu"), Jan Kidawa Błoński ("Różyczka 2"), Beata Dzianowicz ("Strzępy"), a także Dorota Kobieta Welchman ("Chłopi") oraz Krzysztof Zanussi ("Liczba doskonała"). To niepowtarzalna okazja do poznania bogactwa polskiej kinematografii i zajrzenia za jej kulisy.