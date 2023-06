Festiwal Polskich Filmów Fabularnych pod nowym kierownictwem. Wybrano dyrektorkę

- W zeszłym roku dostałem telefon od wiceministra Sellina, który w imieniu wicepremiera namawiał, by w selekcji festiwalu uczestniczył związany z prawicowymi mediami Remigiusz Włast-Matuszak (Fronda.pl, "Do Rzeczy" – red.). Trochę mnie zmroziło: nieczęsto słyszy się w słuchawce: "Pan premier prosi…". Nie znam i nigdy nie pracowałem z panem Włast-Matuszakiem, grzecznie odmówiłem. Później dochodziły do mnie głosy, że ministerstwu nie spodobała się obecność w programie "Wesela" Wojciecha Smarzowskiego. Nikt mi nie zakazał zakwalifikowania filmu, gdyby tak się stało, odszedłbym, ale wiem, że to nie było na rękę obecnej władzy - mówił Tomasz Kolankiewicz w rozmowie z Onetem.