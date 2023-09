Festiwal w Wenecji 2023. Mocne polskie kino na Lido. Nagroda dla Holland w pełni zasłużona

Jessica Chastain i Peter Sarsgaard stworzyli przejmujące kreacje postaci, które opierają się na opozycjach: ona chce zapomnieć o przeszłości, a on - cierpiący na demencję - za wszelką cenę zachować wspomnienia, które go ukształtowały. Z kolei Guillaume Canet i Alba Rohrwacher ("Out of season") przedstawili historię niespełnionej miłości i zaprzepaszczonych szans.