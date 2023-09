"The Palace". Roman Polański zaprasza do średniego motelu

"The Palace" to film przestrzelony na wielu poziomach. Polański jest sprawnym opowiadaczem i dobrym filmowym rzemieślnikiem, który potrafi budować napięcia i pokazywać międzyludzkie rozgrywki (tak jak to robił w "Rzezi" czy "Wenus w futrze"). Tym razem nie radzi sobie z tematem, który wziął na tapet. Miała być satyra i czarna komedia, wyszła (tylko momentami) zabawna groteska. Reżyser miał zaprosić nas do luksusowego hotelu, a trafiliśmy do podrzędnego motelu.