Film o "bidokach" bije rekordy popularności. Wszystko przez decyzję Trumpa

Rzadko dzieje się tak, by film po kilku latach zdobywał aż taką popularność. "Elegia dla bidoków" w reżyserii Rona Howarda pojawiła się w kinach w 2020 r. i doczekała się dwóch nominacji do Oscara - dla najlepszej aktorki drugoplanowej (Glenn Close) i za charakteryzację. W tym samym czasie Close była nominowana do... Złotej Maliny za najgorszą rolę drugoplanową. Dyplomatycznie można powiedzieć, że film wywoływał emocje. I jak się okazuje, po czterech latach nic się nie zmieniło. "Elegia dla bidoków" wypłynęła z powrotem na szerokie wody po konwencji wyborczej Donalda Trumpa.