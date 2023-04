Film o miłości bez filtra. Ta historia może się zdarzyć każdemu z nas

To film o miłości. Tej prawdziwej

"Ona jest miłością" to znacznie więcej aniżeli opowieść o spotkaniu dwóch byłych małżonków i ich perypetii podczas wspólnie spędzonego weekendu. To historia o miłości. Brzmi to być może banalnie, w końcu filmów o miłości powstało tysiące. Jednak większość z nich to komedie, które w odróżnieniu od "Ona jest miłością" mają niewiele wspólnego z prawdziwym życiem widzów. W przypadku tego filmu jest inaczej. Oglądając go, przenosisz się pamięcią do swoich byłych związków i zastanawiasz się, jaka historia mogłaby powstać, gdybyście to wy znaleźli się w roli Patricii i Idrisa. Mylisz też o swojej obecnej relacji i zadajesz sobie pytanie, czy przetrwałaby ona tak trudną próbę zetknięcia się z waszą przeszłością. Zaczynasz wyobrażać sobie, jak zachowałabyś się na miejscu Patricii, jak zareagowałbyś na miejscu Idrisa. W końcu świat jest mały i ty także pewnego dnia możesz natknąć się na swojego eks, i to w sytuacji, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Co takie spotkanie zmieniłoby w twoim życiu? Jakie przykre i schowane głęboko do szufladki wspomnienia by przywołało?