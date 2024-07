Film z gwiazdami Hollywood. Nagle padają słowa po polsku

"Zabierz mnie na Księżyc" w komediowym ujęciu rozprawia się z największą teorią spiskową ostatnich dekad. Czy amerykańscy astronauci faktycznie polecieli na księżyc czy to tylko taka ściema zaserwowana milionom ludzi? Czy Amerykanie zobaczyli obrazki z księżyca czy może nakręcono to w studiu filmowym za grube miliony dolarów? Otóż w komedii pokazane jest to, jak marketingowcy mają stworzyć piękny obrazek z lądowania. To najlepszy element tego filmu. Twórcy co rusz puszczają oczko do widzów, którzy pewnie nie raz słyszeli o tym, że lądowanie Apollo 11 miał sfilmować Stanley Kubrick.