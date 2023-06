"Flash". Prawie wyrzucili 200 mln dol. przez niego. To byłby kardynalny błąd

Reżyser Andy Muschietti w oparciu o scenariusz Christiny Hodson może nie zdobył się na żadne szaleństwo w tym aspekcie, ale wydaje się, że zaproponowane tu ujęcie wypada odrobinę świeżej niż ostatnie próby Marvela. Wynika to głównie z tego, że nieźle wpleciono w skrypcie genezę postaci i do czasu rzeczywiście jesteśmy w stanie poczuć stawkę wydarzeń. Jest tu sensownie uzasadniona emocjonalność. Przy okazji niegłupio przemyślano także to, jak działanie Flasha zmieniło przedstawiony świat, co dało możliwości do skonstruowania niemałej ilości zabawnych sytuacji (Tak, dobrze przeczytaliście. DCEU też potrafi w humor). Dowiadujemy się na przykład, że zamiast Michaela J. Foxa, główną rolą w "Powrocie do przyszłości" zagrał… Eric Stoltz.