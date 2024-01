"Fuks" wraca po 25 latach. Stuhr o kulisach kręcenia: "Dzisiaj taka sytuacja jest w ogóle nie do pomyślenia"

No tak, podsłuchy. To dziś brzmi bardzo aktualnie. Jestem ciekawy, jak odbiorą to młodzi ludzie. Moje pokolenie ma oczywiście wielki sentyment zarówno do tego tytułu, jak i do całego gatunku - moje pierwsze filmy to była "gangsterka na wesoło". W latach 90. młode pokolenie się tym zachłysnęło. Ryzykowne jest wchodzenie dziś do tej samej rzeki, zobaczymy, czy to się uda. Jestem ciekawy, jak zareaguje moje córka, która urodziła się kilka miesięcy po premierze pierwszej części. Czy znajdzie tam jakieś odniesienia do współczesności, które będą dla niej ważne.