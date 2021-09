"Dziś bardzo tego żałuję". Gajos szczerze o Gołasie

Nigdy nie zapomnę tego, jak bardzo kochali go ludzie. Kiedy przeprowadziłem się do Warszawy i zdarzało nam się spotykać czy spacerować razem po mieście, działy się rzeczy niemal nieprawdopodobne. To nawet nie było tak, że podchodzili do niego ludzie i prosili o autograf. Kiedy szliśmy Marszałkowską, cała ulica się jemu kłaniała. Naród go po prostu kochał.