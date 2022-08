Gdy żar lub deszcz leje się z nieba. Postaw na rodzinne oglądanie w serwisie PREMIERY CANAL+

W ubiegłym roku do tego grona dołączył kolejny film "Co w duszy gra". Tym razem bohaterem nie jest dziecko, lecz dorosły muzyk, trochę nieudacznik, który marzy o karierze jazzmana, ale nie ma odwagi, by to marzenie zrealizować. Gdy w końcu mu się udaje, na przeszkodzie staje mu… jego własna śmierć. Gubi się w zaświatach, licząc na to, że uda mu się wrócić i trafia do miejsca, gdzie przed lotem na Ziemię "dorastają" nowe dusze. Czego muzyk nauczy się od małej duszy? Czy nadal desperacko będzie próbował wrócić? Czy zrozumie, że radość życia jest niezależna od sukcesu? Warto obejrzeć, zwłaszcza w towarzystwie wiecznie niezadowolonych z siebie i świata nastolatków.