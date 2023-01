Gerard Butler zrobił krzywdę Hilary Swank. Aktorka trafiła do szpitala

"P.S. Kocham cię" to dramat romantyczny, który w roku swojego premiery (2007) został zmiażdżony przez krytykę, ale był dość sporym hitem komercyjnym. Dziś jednak raczej nikt nie pamięta o tym obrazie z Gerardem Butlerem i Hilary Swank. Teraz jednak z czeluści pamięci wyciągnął go Butler podczas swojej rozmowy z Drew Barrymore w jej autorskim talk-show. Aktor przyznał, że na planie doszło do groźnego wypadku.