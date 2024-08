Gerard Depardieu oskarżany o gwałt. Prokuratura chce procesu

Oskarżenia pod adresem Gerarda Depardieu

Po raz pierwszy Gerard Depardieu musiał zmierzyć się z oskarżeniem o gwałt, wniesionym do prokuratury, w 2018 r. Aktorka Charlotte Arnould stwierdziła wówczas, że poszła do jego mieszkania, gdzie mieli próbować wspólne sceny i tam została dwukrotnie zgwałcona. Jej wyznanie uruchomiło lawinę. W sumie blisko 20 kobiet ujawniło, że były ofiarami napaści seksualnej ze strony aktora. Jedna z nich, Emmanuelle Debever, zmarła tydzień po próbie samobójczej, rzucając się do Sekwany.