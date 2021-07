Władysław Kozakiewicz "postawił się Ruskim". Ten gest uczynił go bohaterem. Prawda była inna

Władysław Kozakiewicz to jeden z najwybitniejszych i najsłynniejszych zawodników w historii polskiego sportu. Do historii przeszedł nie tylko za sprawą swoich osiągnięć, ale także popularnego gestu, który pokazał po udanym skoku na olimpiadzie w Moskwie. Do dziś ów symbol bardziej znany jest jako "gest Kozakiewicza", niż pod innymi nazwami.