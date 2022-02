"Gierek" podbija Wielką Brytanię. Zaskakujący wynik

A jednak ktoś chce oglądać "Gierka". To widzowie Zjednoczonego Królestwa, gdzie film z Michałem Koterskim w tytułowej roli okazał się sporym przebojem. Podczas premierowego weekendu niemal dobił do pierwszej dziesiątki tamtejszego box office'u, co należy uznać za naprawdę dobry wynik. W końcu "Gierek" nie jest nie jest tam dystrybuowany, ani reklamowany w jakiś spektakularny sposób, a konkurencja w kinach, związana m.in. z wielokulturowością mieszkańców Wielkiej Brytanii, jest bardzo duża.