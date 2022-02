Kres epoki Gierka. Dramatyczny spadek widowni. Koniec złudzeń

Krytycy byli jednak odmiennego zdania. Tomasz Raczek już w pierwszych słowach wideorecenzji, która pojawiła się na kanale YouTube, nie pozostawił żadnych złudzeń: "Trzeba wziąć byka za rogi i powiedzieć wyraźnie. Historia życia sfilmowana i przedstawiona teraz w kinach pt. "Gierek" jest bublem. Jest filmem złym, a nawet bardzo złym. I to niezależnie od tego, czy państwo są po stronie Gierka i należą do tych, którzy lubili go i mają do niego słabość…". Producent na złe recenzje odpowiedział w ten sposób: "Krytycy nie są na to gotowi, ale widownia już pokochała ten film! Bardzo dziękujemy za Wasze opinie i czekamy na więcej".