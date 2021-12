"Dziewczyny z Dubaju" hitem w Wielkiej Brytanii. Doda pochwaliła się sukcesem

W piątek 3 grudnia "Dziewczyny z Dubaju" pojawiły się w kinach w Wielkiej Brytanii. Podczas premierowego weekendu były wyświetlane w 194 kinach. Dla porównania, najpopularniejszy obecnie tytuł w brytyjskich kinach, "Dom Gucci", jest pokazywany w 706 lokalizacjach. Co zrozumiałe, dystrybutor "Dziewczyn z Dubaju" ograniczył wyświetlenia filmu głównie do miejsc, w których mieszkają Polacy. Nie przeszkodziło to w uzyskaniu dobrego wyniku.