"Giń, 2020!": Jest zwiastun filmu podsumowującego pandemiczny rok

Pandemia koronawirusa wywróciła życie miliardów do góry nogami. Odwołano prawie wszystkie festiwale muzyczne, przełożono na przyszły rok igrzyska olimpijskie i piłkarskie mistrzostwa Europy, światowa gospodarka została wręcz sparaliżowana. Jeszcze zimą nikt nie wyobrażał sobie takiego scenariusza. Teraz przychodzi czas podsumowania pandemicznego 2020 r. i w niekonwencjonalny sposób robią to Hugh Grant z Netfliksem.

"Giń, 2020!" to tzw. mockument, czyli fałszywy dokument. Reżyserem jest Charlie Brooker. - Rok, którego historię da się opowiedzieć dopiero teraz. Bo wciąż była pisana. Bezprecedensowy udział ekspertów, speców ds. polityki, monarchów i zwykłych obywateli tworzy ostateczny obraz najbardziej historycznego roku w historii – słyszymy w zwiastunie, który właśnie trafił do sieci.

"2020 to rok tak (tu wstawić wybrany przez siebie przymiotnik), że nawet twórcy 'Czarnego lustra' nie byliby w stanie go wymyślić. Co nie oznacza, że nie mają coś do dodania od siebie. 'Giń, 2020!' to wydarzenie komediowe, które opowie o tym, jak okropny był to rok. A może i cały czas jest. Ten przełomowy film dokumentalny połączy ze sobą prawdziwe nagrania archiwalne minionych 12 miesięcy z opiniami najbardziej znanych, fikcyjnych autorytetów – czytamy w oficjalnym opisie projektu Brookera i Annabel Jones.