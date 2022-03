"Głęboka woda". Płaska fabuła i zerowe napięcie [RECENZJA]

Trudno orzec, jak w ogóle funkcjonuje ten związek, lecz od początku dane jest do zrozumienia, że taki układ nie pasuje obojgu, tyle że bariera komunikacyjna postawiona między nimi wydaje się być niemożliwa do pokonania. Lyne jednak nigdy nie tłumaczy, dlaczego i jak, stąd nie sposób zaufać mu, że mamy do czynienia z ludźmi z krwi i kości, a nie papierowymi wycinankami.