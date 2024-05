Gliniarz z Bevery Hills powraca. W obsadzie wielka gwiazda. Mamy zwiastun

Axel to typowa postać policjanta-chuligana, któremu dzięki swojemu dowcipowi i czarowi udaje się zyskać sympatię widzów, którzy kibicują mu we wszystkich, nie zawsze zgodnych z procedurami, działaniach. Zniszczone mienie publiczne, typowa kinowa "rozpierducha" to jego znaki rozpoznawcze. W najnowszej części przygód Axela nie może być inaczej. We właśnie opublikowanym zwiastunie gliniarz sunie przez miasto... pługiem śnieżnym.