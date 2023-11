"Godzilla Minus One". Niesamowity zwiastun. W komentarzach szaleństwo

Godzilli nie trzeba nikomu przedstawiać. Ten gigantyczny potwór kaiju od lat 50. XX wieku pozostaje jednym z głównych elementów popkultury. Do tej pory powstało 38 filmów z jego udziałem - 33 pochodzą z Japonii, a pięć z Ameryki. Najnowszą produkcją z kraju kwitnącej wiśni jest "Godzilla Minus One". To projekt o budżecie 15 mln dolarów, który pokaże Godzillę w wersji znanej z pierwszego filmu z 1954 r.