Godzilla powraca. Rzecz obowiązkowa dla fanów i nie tylko

Widzowie będą śledzić wydarzenia na dwóch płaszczyznach czasowych. Fabuła ruszy po walce Godzilli z Tytanami, która zrównała San Francisco z ziemią. Jednak pojawią się też przeskoki do lat 50., co będzie związane ze wspomnianą wyżej postacią Shawna. W bohatera wcielił się doskonale wszystkim znany Kurt Russell. Co ciekawe, jego młodszą wersję zagrał syn Kurta, Wyatt. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się także m.in. Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe raz Joe Tippett.