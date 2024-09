Grał i biskupa, i zakonnika. Aktor wprost: "Jestem ateistą"

W Stanach Garlicki pracował m.in. w przerabialni swetrów, które trafiały do lumpeksów czy w firmie, która handlowała owocami morza. - Myślę, że mój amerykański sukces – oczywiście, w dużym cudzysłowie – polegał właśnie na tym, że nie miałem "nas..ne we łbie", tylko traktowałem rzeczy takimi, jakimi one były. Wiedziałem, że żeby się utrzymać, muszę pracować. Tak więc gdy znalazłem jedną czy drugą pracę, skupiałem się na niej i nie zastanawiałem się nad tym, czym zajmowałem się kiedyś w Polsce. Robiłem to, co do mnie należało - opowiada aktor po latach.