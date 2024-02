Grażyna Błęcka-Kolska dla WP: "Dziś, gdy patrzę na tamtą siebie, to z ogromną czułością"

Grażyna Błęcka-Kolska: To nie powrót, tylko kontynuacja losów Kasi oraz stworzonej patchworkowej rodziny Zawadów i Wolańskich. Moja bohaterka to teraz dojrzała kobieta. Tworzy z mężem Marianem zgodne, kochające się małżeństwo, ale do czasu, gdy w związku ich dzieci pojawia się kryzys, oni również zaczynają się kłócić. Na szczęście w piątej części zostają dziadkami i to wiele zmienia.