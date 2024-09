Gwiazda pokazała zdjęcia z PKP. W Polsce nagrali "arcydzieło"

"Prawdziwy ból" to nowy film reżyserowany przez Jesse'ego Eisenberga. Zdjęcia były kręcone m.in. na ul. Zamenhofa na Muranowie, ale panowie zjechali dla tego projektu kawał Polski, by pokazać podróż dwóch kuzynów, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, by odkryć historię swojej rodziny. - Duża część tego filmu opiera się na prawdziwej historii mojej rodziny. Nawet nakręciliśmy jedną ze scen w mieszkaniu, z którego moja rodzina uciekła w 1938 r. Oto kilka miejsc, które odwiedziłem w trakcie mojej pierwszej podróży do Polski w 2007 r., które posłużyły nam 15 lat później za lokacje do naszego filmu - mówił swego czasu Eisenberg, który także gra w filmie.