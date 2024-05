Jest światową gwiazdą. Postanowił oficjalnie zostać Polakiem

Jesse Eisenberg wielu może kojarzyć się z takich filmów jak "Zombieland", "Iluzja" czy "The Social Network". Aktor, producent, a ostatnio także i reżyser. Jesse w ostatnim czasie pracował nad filmem "A Real Pain", który nakręcił w Polsce. Zdjęcia były kręcone m.in. na ul. Zamenhofa na Muranowie, ale panowie zjechali dla tego projektu kawał Polski. Eisenberg i Culkin zagrają dwóch kuzynów, Amerykanów polskiego pochodzenia, którzy po śmierci babci jadą do Polski szukać swoich korzeni. Akcja ma się zacząć w Nowym Jorku, a szperanie w rodzinnej przeszłości doprowadzi bohaterów przez Warszawę i Lublin aż do Krasnegostawu.