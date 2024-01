Pokazali szarą Polskę. Owacje na stojąco to nie wszystko

"A Real Pain" jest opowieścią o podróży dwóch kuzynów, którzy po śmierci swojej babci wyruszają do Polski, aby dowiedzieć się, gdzie urodziła się, wychowała, a przede wszystkim, co przeżyła w czasach Holokaustu ich krewna. Podczas swojej podróży odwiedzają m.in. obóz koncentracyjny, dojdzie też do próby samobójczej jednego z bohaterów. Będą się zastanawiać, jak ich własny ból wypada w porównaniu z bólem, jakiego doświadczyli ich przodkowie podczas Holokaustu.