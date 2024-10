Gwiazda "The Mandalorian" idzie na wojnę z Disneyem. Sąd wyznaczył datę procesu

Powody zwolnienia

Carano, była zawodniczka mieszanych sztuk walki, która wcielała się w rolę Cara Dune w "The Mandalorian", wyraziła zadowolenie z decyzji sądu. "Jestem oczywiście bardzo zadowolona z możliwości kontynuowania procesu sądowego. Chciałabym, aby to nie było konieczne, nie marzę o sądowej walce, ale nie wycofam się tylko dlatego, że jest to trudne lub niewygodne" – napisała w mediach społecznościowych.