"Gwiezdne wojny": John Boyega zdobył się na piękny gest. Kupił rodzicom dom

John Boyega, znany z ostatniej trylogii "Gwiezdnych wojen", zrobił swoim rodzicom wielką niespodziankę. Aktor kupił im nowy dom.

"Gwiezdne wojny": John Boyega zdobył się na piękny gest. Kupił rodzicom dom (Getty Images)

Do tej niecodziennej sytuacji doszło kilka lat temu, ale dopiero teraz John Boyega podzielił się nią publicznie. Gwiazdor "Gwiezdnych wojen" zaprosił rodziców, Abigail i Samsona, na pozorowany wywiad do pięknej, dużej posesji. Nie wiedzieli jednak, że jest to ich przyszły, nowy dom.

- Chciałbym wam podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Pracowałem nad tym tajnym projektem od kilku miesięcy. Jestem tutaj po to, by powiedzieć wam, że nie dojdzie do żadnego wywiadu. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest waszym nowym domem - mówi Boyega.

Wyznanie Johna Boyegi doprowadziła jego rodziców do łez - małżonkowie nie wierzyli w to, że syn kupił im posiadłość. Rodzeństwo aktora musiało ich przekonywać, że od teraz są właścicielami nowego lokum.