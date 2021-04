HBO GO usuwa filmy. Zamieszanie wokół "Czarnobyla"

"Czarnobyl" pojawił się w telewizji 6 maja 2019 roku. Niedługo minie więc druga rocznica premiery pięcioodcinkowego serialu. Stąd też może zamieszania związane z domniemanym usunięciem tego tytułu z oferty HBO GO. Faktem jest, że HBO nie był jedynym producentem miniserialu. Koproducentem była Sky Television i ona także posiada prawa do tego projektu. "Czarnobyl" wciąż jednak będzie dostępny na HBO GO. Z tym, że w niektórych regionach platforma streamingowa nie będzie miała wyłączności na ten tytuł.