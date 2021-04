Majowe premiery w HBO GO. Będzie bardzo dużo boksu

Studio Paramount chciało kupić scenariusz "Rocky'ego" za astronomiczną wręcz kwotę 400 tys. dol. (uwzględniając inflację to około 3,5 mln dol.). Stallone nie sprzedał scenariusza, bo pragnął zagrać Rocky'ego. Co więcej, chciał również sam wyreżyserować sportowy dramat. W końcu doszedł do porozumienia z wytwórnią MGM/United Atrists, która zgodziła się nakręcić z nim film, ale za główną rolę i scenariusz zapłaciła aktorowi jedynie 50 tys. dol. Plus... 10 proc. zysków, które według prognoz nie miały być zbyt duże.