Historia gwiazdy filmów dla dorosłych. Trump próbował uciszyć Stormy Daniels sporą sumę pieniędzy

To biograficzna opowieść o Stormy Daniels, która zasłynęła jako gwiazda kina dla dorosłych. Spotkała się wtedy kilka razy z Donaldem Trumpem, wówczas jeszcze biznesmenem, prowadzącym popularny program w telewizji. To były spotkania raczej biznesowe, ale podczas jednego z nich doszło do stosunku seksualnego. Sprawa wypłynęła po latach, kiedy Trump, wtedy już ważny polityk, chciał prewencyjnie uciszyć kobietę - zapłacił jej sporą sumę (130 tys. dol.), żeby nikomu nie zdradziła, co się między nimi wydarzyło.