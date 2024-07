Historia pewnego ojcostwa (recenzja filmu "Gru i Minionki: Pod przykrywką")

…i złoczyńca

Czy dziwi zatem, że zemsta dawnego kolegi z liceum to przy tym pestka? Absolutnie nie! Choć Maxime'a Le Mal lekceważyć nie należy… Jego francuski akcent jest równie zabójczy, jak żądza zemsty na Gru. Zemsty, która – jak się dowiadujemy – sięga dużo dalej niż tylko do momentu, w którym ten ostatni pomaga w schwytaniu tego przebiegłego miłośnika karaluchów. I choć jego pojawienie się komplikuje życie głównego bohatera, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że chwilowy powrót do świata szybkich samochodów, nowoczesnych technologii i przebiegłych intryg to dla Gru miła odskocznia od rodzicielskiej codzienności.