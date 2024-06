Hit HBO miał ponad 40 mln widzów. Bała się, że straci pracę

Emilia Clarke z "Gry o tron" o walce o zdrowie

Do pierwszego udaru doszło niedługo po tym, jak Clarke skończyła pracę nad pierwszym sezonem "Gry o tron". Jak wspomina, udar spowodował, że przez jakiś czas nie była w stanie mówić i prawie wpadła w śpiączkę. Do drugiego udaru doszło później - tętniak był już dwa razy większy. Dziś Emilia przyznaje, że według znanych jej lekarzom statystyk, należy do nielicznego grona osób, które przeżyły dwie takie sytuacje i to bez większych konsekwencji.