Hit Max idzie na rekord. Ponad 10 mln widzów w 11 dni

"Pingwin" z Colinem Farrellem przyciąga rekordową widownię

To obecnie najlepiej oglądana produkcja stacji po flagowych tytułach, takich jak "Ród smoka" i "The Last of Us". Zaledwie cztery dni po premierze, pierwszy odcinek przyciągnął 5,3 miliona widzów, by po kolejnych siedmiu dniach osiągnąć 10,4 mln. Drugi odcinek, który zadebiutował w ostatnią niedzielę (29 września), zebrał 1,6 miliona widzów, co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu z nocą premiery.