Hit na Walentynki. Byliśmy na premierze nowego polskiego erotyku, który z pewnością wzbudzi mnóstwo emocji

W warszawskich Złotych Tarasach odbyła się uroczysta premiera filmu "Heaven In Hell" (w kinach od 10 lutego), który opowiada o losach Olgi oraz o 15 lat młodszego Maksa, którzy wdają się w płomienny romans mimo wielu przeciwności. Zjawiliśmy się tam z naszą kamerą, by porozmawiać z twórcami o ich najnowszym dziele. O swoim doświadczeniu na planie głośnego erotyku opowiedzieli nam Magdalena Boczarska, Sebastian Fabijański, Simone Susinna oraz Katarzyna Sawczuk. Dlaczego warto pójść na ten film, który już od kilku miesięcy wzbudza wiele emocji? Jak przystojnemu Włochowi pracowało się z jedną z naszych najbardziej cenionych polskich aktorek? I dlaczego Kasia Sawczuk, która gra w "Heaven In Hell" córkę bohaterki granej przez Boczarską, płakała na swoim pierwszym seansie tego filmu? Odpowiedzi na te pytania w naszym materiale wideo.