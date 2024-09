Hojna ręka Sylvestra Stallone. Kupuje córkom posiadłość za miliony

Znana rodzina Sylvestra Stallone

Świat poznał lepiej żonę i córki filmowego Rambo dzięki reality show "Rodzina Stallone", w którym na pierwszym planie były właśnie jego córki i żona. Jest to dość typowa produkcja o życiu bogatych, uprzywilejowanych kobiet. Od czasu do czasu w formacie pojawiają się znani znajomi Sylvestra. Program jest do obejrzenia na platformie SkyShowtime.