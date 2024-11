Holland dziękuje PiS i Dudzie. "Fantastyczna akcja reklamowa"

- Jest mi przykro z tego powodu, że taki film jest realizowany, który - jak słyszałem, bo nie widziałem tego filmu - w zdecydowany sposób oczernia polskich funkcjonariuszy. Czytałem wręcz taką opinię, że pokazuje ich jako niemal sadystów - mówił Andrzej Duda we wrześniu 2023 r. Dodając, że nie dziwi się użyciu przez Straż Graniczną określenia "Tylko świnie siedzą w kinie" w stosunku do ludzi, którzy poszli do kina na "Zieloną granicę". Nagonkę na Agnieszkę Holland prowadzili politycy PiS i Zjednoczonej Prawicy, a wśród nich Zbigniew Ziobro czy Michał Dworczyk. Ten ostatni próbował zablokować pokaz filmu w ramach festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu.