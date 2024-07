Holland odpowiada Dworczykowi. "Tonący brzytwy się chwyta"

- To, co pisze w liście pan Dworczyk, w ogóle mnie nie dziwi - mówi. - Tonący brzytwy się chwyta. Ma ostatnio kłopoty ze swoją wiarygodnością. Być może chce zwrócić na siebie uwagę. Filmu prawdopodobnie nigdy nie zobaczył, podobnie jak większość jego politycznych kamratów, którzy wypowiadali się nienawistnie o "Zielonej granicy" w czasie premiery filmu w Wenecji. Te komentarze to nieistotna głupota. Istotne jest to, że cała polityka wokół granicy jest groźna, nieskuteczna i antyhumanitarna. To martwi mnie bardziej od kolejnych wypowiedzi polityków takich, jak Michał Dworczyk - komentuje Holland.