Holland wymownie o wyborach. Już wie, co zamierza PiS

Nie jest żadną tajemnicą, że Holland od dawna krytycznie odnosi się do PiS i tak jak wielu Polaków czekała, aż partia zostanie odsunięta od władzy. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" reżyserka miała okazję się wypowiedzieć się na temat wyborów parlamentarnych 2023. Jest przekonana o tym, że opozycja musi zmienić politykę w taki sposób, by unikać zwarcia i robić swoje. W ten sposób nie pozwoli, by PiS szybko wrócił do władzy.