Holland z odezwą do Hołowni. Nagrała filmik

Od lat polscy filmowcy walczą o to, by wprowadzono tzw. tantiemy z internetu. W bardzo dużym skrócie: artyści nie dostają pieniędzy za to, że ich dzieła trafiają na platformy streamingowe. Głośno mówili o tym np. aktorzy "Rancza", których serial po latach trafił na Netfliksa, z czego obsada nie dostała ani grosza. Netflix poinformował jakiś czas temu o swoich wewnętrznych zmianach, ale polscy artyści zaczęli głośno apelować o zmianę polskiego prawa. Dyrektywa 2019\790, która ma na celu poprawę sytuacji twórców w odniesieniu do platform streamingowych i serwisów społecznościowych. mówi jasno - wynagrodzenie twórców powinno być odpowiednie i proporcjonalne do zysków, które platforma uzyskuje z eksploatacji danego filmu, serialu czy utworu muzycznego w każdym kraju. Ale nie ma tego w Polsce.