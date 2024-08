Hollywoodzki aktor aresztowany. Został oskarżony o gwałt

Aktor wykorzystywał swoją pozycję oraz aplikacje randkowe

Według doniesień policji z Los Angeles Olds wykorzystał swoją pozycję absolwenta Ivy League i sukcesy w show-biznesie do nawiązywania kontaktu z kobietami na randkach. "Ofiary zgłosiły, że Olds początkowo dawał im poczucie bezpieczeństwa, by później stać się agresywnym" doprecyzowała policja, jak donosi The Sun. W ostatnich latach również używał również aplikacji randkowych do poznawania kolejnych ofiar. Oprócz trzech kobiet, które zgłosiły gwałt, dwie inne przedstawiły inne zarzuty agresywnych aktów seksualnych.