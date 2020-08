Hollywoodzkie gwiazdy o współpracy z Lechem Majewskim

- Myślę, że ten film stanie się czymś wyjątkowym, innym od wszystkiego, co ludzie kiedykolwiek widzieli. To wizja Lecha i to jest dla mnie ekscytujące - patrzeć na kogoś, kto ma taką kontrolę, bo niewielu reżyserów ma. Wspaniale jest być częścią tak unikalnej wizji, bo wiem, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo rzadkie – mówi Josh Hartnett. Bérénice Marlohe dodaje: Lubię pracować z Lechem, bo jest bardzo organiczny, ma swoją wizję, wie czego chce, ale jednocześnie jest otwarty na to co się dzieje. Jeśli ma pomysł i czas, na pewno to wypróbuje. To podejście do życia, które naprawdę cenię.