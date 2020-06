"Indiana Jones i Świątynia Zagłady" – jedna scena, mnóstwo wpadek. Jak mogli to przegapić?

"Indiana Jones i Świątynia Zagłady" z 1984 r. to klasyka kina nowej przygody. Znakomite widowisko w reżyserii Stevena Spielberga, który tym razem wysłał doktora Jonesa (Harrison Ford) do Szanghaju. Stamtąd, w towarzystwie pięknej Willie Scott (Kate Capshaw) i bystrego Short Rounda (Ke Huy Quan), trafia do Indii. Na miejscu mają do czynienia z członkami mrocznego kultu. W finale udaje im się, choć nie bez przeszkód, uciec przez most linowy zawieszony nad wąwozem.