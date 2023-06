Odnosi sukcesy za granicą i ma apetyt na więcej. Izabela Gwizdak: Nie chciałam czekać, aż wielka rola spadnie z nieba

Izabela Gwizdak: To była moja pierwsza tak duża filmowa rola. Na początku towarzyszyła mi spora niepewność, co do tego, jak odnajdę się na planie. Reżyser, Grzesiek Jaroszuk, jego opowieść, jego pewność co do środków, którymi chce ją przekazać widzowi upewniły mnie, że będzie dobrze. Ma bardzo osobny, specyficzny język filmowy. Przekonał mnie do siebie swoim minimalizmem, spokojem. Dał mi duże poczucie bezpieczeństwa i pewności tego, co robię.