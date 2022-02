"Matki równoległe". Kolejny sukces Pedro Almodovara w Polsce [BOX OFFICE]

"Matki równoległe" stały się oczywiście przebojem w rodzimych kinach. Podobnie zresztą, jak wcześniejsze filmy Almodovara. Jednak, co ciekawe, większą popularnością cieszyły się we Francji oraz we Włoszech. Także w naszym kraju film hiszpańskiego reżysera osiągnął bardzo dobry wynik. Oczywiście jak na produkcję, która nie jest adresowana do masowej widowni.