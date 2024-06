Jacek Braciak zagra braci Kaczyńskich. Nowa wersja filmu o katastrofie smoleńskiej

O czym opowie "Transatlantyk 2010"?

Jarosława i Lecha Kaczyńskich zagra jeden aktor i ma to być Jacek Braciak. Punktem wyjścia dla filmu będzie zmyślona historia, którą Jarosław Kaczyński opowiedział swojej matce, Jadwidze zaraz po katastrofie smoleńskiej. W obawie o zdrowie nestorki zataił przed nią informację o śmierci Lecha. Jadwiga Kaczyńska była przekonana, że syn jest na pokładzie transatlantyku płynącego z Brazylii do Polski. W rejsie miała uczestniczyć delegacja wysłana wcześniej do Smoleńska.