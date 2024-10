Jadwiga Barańska skończyła 90 lat. W dniu urodzin ukochanej żony Jerzy Antczak prosi ją tylko o jedno

Kariera pełna wyzwań i sukcesów

Mimo że wiele osób na jej miejscu by się załamało, Jadwiga Barańska skupiła się na dalszej pracy i stopniowo zyskała zasłużone uznanie widzów. To ona zasugerowała swojemu mężowi, by zekranizował powieść Marii Dąbrowskiej - "Noce i dnie". Film ten zdobył serca nie tylko polskiej publiczności, ale również międzynarodowej. Aktorka została nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem dla najlepszej aktorki na festiwalu w Berlinie, a produkcja otrzymała nominację do Oscara.