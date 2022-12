Jak teraz wyglądają dzieci Angeliny Jolie i Brada Pitta? Ale się zmieniły!

Angelina Jolie marzyła o tym, by zostać mamą jeszcze zanim poznała Brada Pitta. Była żoną Billy'ego Boba Thorntona, kiedy adoptowała pierwsze dziecko. Małego Maddoksa Chivana przygarnęła w 2002 r. Miała 27 lat, jej partner o 20 więcej i kilkoro dzieci z poprzednich małżeństw. Maddox przyjechał z nowymi rodzicami z Kambodży do USA, gdy miał siedem miesięcy. Rok później związek aktorskiej pary przestał istnieć, a Jolie pozbawiła swojego eks praw do opieki nad adoptowanym synem. Chłopca adoptował Brad Pitt.