"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa": muzycznie to najdroższy film w Polsce

Film "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" odkryje przed widzami dzieje polskiej mafii. Reżyser Maciej Kawulski zdradził, kulisy powstawania produkcji.

"Masa", "Pershing" czy "Nikoś" - te ksywki znają niemal wszyscy Polacy. Gangsterzy z lat 90. zyskali sławę niczym gwiazdy Hollywood. Nic więc dziwnego, że ich przygody interesują filmowców. Wkrótce do kin trafi inspirowany faktami film "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa".

Wielu zadaje sobie pytanie, ile prawdy znajdzie się w fabule. Jak zapewniają twórcy, przykładali oni niezwykłą wagę do tego, aby zapewnić swoim informatorom bezpieczeństwo.

- Są zmienione ksywki, są zmienione mniej istotne wydarzenia z życia tych ludzi. Część postaci jest połączona w jedno, część podzielona na dwie. Czasami dokonuje się też pewna konfabulacja, czyli wplatanie głównego bohatera lub postaci drugoplanowych w historie, w których nie uczestniczyli bezpośrednio, po to, aby narysować wyraźniejszą kreską atmosferę geograficzno-polityczną, która istniała wtedy w świecie bandyckim - powiedział reżyser Maciej Kawulski z rozmowie z portalem filmweb.pl

Co ciekawe, akcja filmu rozpoczyna się na długo przed złotym okresem polskiej mafii, bo w latach 70. Twórcom zależało na ukazaniu pierwszych kroków nastoletniego przestępcy, który potem stał się legendą branży. W roli Bohatera zobaczymy Marcina Kowalczyka , który wcielił się w postać od 18. do 40. roku życia.

- W moim poczuciu występuje coś takiego jak miłość męsko-męska bez podtekstu seksualnego; jest to wyższa forma przyjaźni, inspiracji, fascynacji - przyznał.

- To jest zdecydowanie najdroższy film muzycznie w Polsce i to nie o 50 tys. zł, tylko o 2-3 razy więcej od każdego filmu w polskiej historii. Poza 3 ilustracjami muzycznymi większość to utwory kupione. W taki sposób tworzyli swoje filmy Scorsese, Tarantino i wielu innych reżyserów - ocenił Kawulski.